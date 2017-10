EU-Kommission: Amazon muss 250 Millionen Euro Steuern nachzahlen

Die EU-Kommission verstärkt das Vorgehen bei der Steuerkontrolle großer Konzerne.

Im jüngsten Urteil trifft es nun Amazon. Das Versandunternehmen habe laut der Kommission seit 2003 illegal von Steuervorteilen in Luxemburg profitiert, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Die geleisteten Abgaben wären dadurch bis zu viermal geringer gewesen, als sie eigentlich hätten sein müssen.

Amazon hat angekündigt, gegen das Urteil vorzugehen. Man sei sich keiner Übervorteilung durch einen EU-Firmensitz in Luxemburg bewusst, so ein Statement – was Vertreter des Kleinstaates ebenfalls betonten.

Parallel zur Amazon-Entscheidung der Kommission könnte jetzt auch Apple wieder in ihren Fokus rücken. Denn ebenfalls heute haben ihre Mitglieder angekündigt, die Regierung Irlands vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen. Das Land hat bislang die 13 Milliarden US-Dollar an Steuerrückzahlungen, die die Kommission Apple vergangenes Jahr anwies zu zahlen, noch nicht von Cupertino angefordert.