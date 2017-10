Die große Bilanz (2): So läuft es bisher mit watchOS 4 und der Series 3

Wir haben unsere bisherigen Eindrücke zu watchOS 4 und der neuen Apple Watch zusammengefasst.

Das Software-Update bringt in erster Linie weitere Fitness-Funktionen, frische Watchfaces und eine überarbeitete Musik-App mit sich. Wir können direkt sagen: Das System hat sich die letzten drei Wochen gut geschlagen und uns tatsächlich zu noch mehr Sport motiviert.

Die Apple Watch wird immer mehr zum Fitness-Gerät

WatchOS 4 erinnert uns nun häufiger daran, Sport zu treiben und schlägt uns individuellere Ziele vor. Uns hat das tatsächlich motiviert, einen Fuß mehr nach draußen zu setzen und uns körperlich zu betätigen. Ob die neuen Aufforderungen im Laufe der Zeit vielleicht aber auch auf die Nerven gehen, muss sich noch zeigen.

Die neugestaltete Musik App gefällt uns durchgängig sehr gut. Die großen Cover machen einiges her und die Navigation geht einfach von der Hand. Alles erinnert jetzt stärker an Apple Music auf dem iPhone. Besonders die Möglichkeit, Musik nun direkt aufs Handgelenk zu streamen, macht schon Lust auf den nächsten Lauf.

Stabiles, intuitives System

watchOS 4 hat auch unterhaltsame Zifferblätter zu bieten: Besonders das Kaleidoskopfeature sagt uns zu. Am wichtigsten ist aber, dass wir mit dem Update ein stabiles und noch intuitiveres System am Handgelenk aktiv ist, welches in Sachen Sport und Fitness noch einmal wesentlich verbessert wurde und durchdachte Workouts bietet.

Mit der neuen Apple Watch hat Apple die Träume vieler Kunden wahr gemacht: Endlich eine Uhr, die auch ohne eine ständige Verbindung zum iPhone funktioniert. Schon in den letzten Jahren wurde das Gerät Schritt für Schritt immer eigenständiger und koppelte sich vom iPhone ab.

Die Series 3 mit LTE kann jetzt auch Anrufe, Siri-Anfragen und mehr völlig autonom handhaben. Die Einrichtung geht dabei sehr leicht: Einfach einen QR-Code Einscannen und schon ist die Uhr mit dem mobilen Netz der Telekom verbunden. Und ja, aktuell funktioniert das auch nur mit der Telekom. Wer einen anderen Netzanbieter hat, muss sich noch etwas gedulden.

Neuer Prozessor macht sich bemerkbar

Im Alltag merken wir aber von der internen LTE-Funktion wenig. Die Watch verbindet sich ja auch wenn möglich immer mit dem iPhone oder einem WLAN-Netz. Viel stärker fällt da schon der schnellere Prozessor auf: Apps starten schneller und auch das Wechseln der Anwendungen geht flotter.

Wenn das iPhone dann wirklich mal zuhause bleibt (etwa beim Joggen), dann zeigt die LTE-Watch aber auch wirklich, was sie kann. Das Streamen von Songs via Apple Music ist – zumindest in der Stadt – kein Problem.

Auch der nervige Fehler, durch den sich die Watch immer mit dem nächsten WLAN-Netz verbinden wollte, ist längst behoben. Was noch stört sind zwei Dinge: Der Akku geht im LTE-Betrieb deutlich schneller zur Neige und der rote Punkt an der Krone der LTE-Watch ist nicht unbedingt eine Augenweide.

Eure Meinung zu watchOS 4 und der neuen Apple Watch Series 3?