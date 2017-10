Die große Bilanz (4): So lief es bisher mit tvOS 11 und dem Apple TV 4K

Auch tvOS 11 und das Apple TV 4K haben wir in den vergangenen Wochen unter die Lupe genommen.

Mit tvOS 11 kam dabei nicht nur die neue TV-App, sondern auch eine Menge Optimierungen, besonders im Verbindungs-Bereich für deutsche User auf ihre Fernsehbox. Die Verbindungsqualität zu AirPorts wurde optimiert, außerdem wird die Anordnung der Apps auf mehreren Apple TVs in Eurem Haushalt nun automatisch synchron gehalten – beides sehr nützlich.

Die langersehnte TV-App von Apple, bei der alle Filme und Sendungen von allen Euren Apps zusammengetragen werden, erscheint leider erst später im Jahr. Wir freuen uns auf diese Neuerung.

Apple TV 4K: Filme in Top-Qualität

Die 4K Filme, die jetzt in iTunes verfügbar sind, können natürlich nur auf dem neuen Apple TV 4K genossen werden – da beeindrucken sie dann aber auch enorm. Apple stellt jetzt nach und nach auch jeden bereits gekauften HD-Film, sofern möglich, in der neuen 4K Qualität bereit. Allerdings müssen diese Videos immer gestreamt werden, was eine Internetverbindung von mindestens 25 Mbit/s voraussetzt.

Das neue Apple TV 4K leistet dies mit dem deutlich schnelleren A10X Prozessor. Mit ihm werden auch grafisch anspruchsvollere Spiele möglich. An die beliebten Konsolen PS 4 und Xbox One kommt das neue Apple TV in Sachen Grafik zwar noch nicht heran, aber Apple ist durchaus auch einem guten Weg eine passable eigene Spielekonsole im Wohnzimmer zu etablieren.

Was sagt Ihr zum neuen Apple TV 4K und tvOS 11? Welche Neuerungen gefallen Euch – und freut Ihr Euch schon auf die TV-App?