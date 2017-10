Die große Bilanz (3): So läuft es bisher mit dem iPhone 8

Das iPhone 8 ist jetzt seit 3 Wochen erhältlich – wir ziehen ein erstes Fazit.

Es ist vermutlich, bis auf das 5c, eines der am wenigsten begehrten iPhones aller Zeiten. Das liegt aber nicht an der Qualität des Geräts selber, sondern am bevorstehenden Start des iPhone X, auf das viele Kunden warten.

Wir glauben aber: Wer sich trotzdem lieber ein iPhone 8 gekauft hat oder kaufen will, der wird zufrieden sein.

Die Qualität überzeugt – wie immer

Schon beim Auspacken ist klar, dass das iPhone 8 ein würdiger Nachfolger des iPhone 7 ist. Die Qualität des Materials überzeugt wie gewohnt und die Glasrückseite fasst sich edel an. Nach so langer Zeit der Aluminium-Gehäuse erinnert das Glas sofort an das legendäre iPhone 4 aus dem Jahr 2010.

Da sich beim iPhone 8 am Design sonst nichts geändert hat, geht die Handhabung vor allem für Stammkunden sehr intuitiv vonstatten. Touch ID und Force Touch im Homebutton, alles wie gewohnt.

Was aber trotz desselben Looks sofort auffällt, ist das neue Display: Dieses ist dank der True-Tone-Technologie, bei dem sich der Weißton der Umgebung anpasst und die Farben so bei Bedarf wärmer werden, klar besser als das Display im iPhone 7 und ein großer Pluspunkt.

Einen Klinken-Anschluss hat auch das iPhone 8 nicht, dafür sind die Lautsprecher nochmal lauter geworden – hier ein kleiner Video-Vergleich. Im alltäglichem Gebrauch fällt das aber nur bedingt auf.

Kamera und Prozessor

Die Kamera des iPhone 8 und 8 Plus gehört zu den besten Kameras, die es aktuell in einem Smartphone zu kaufen gibt. Sie machen einfach alles besser: Die Farben sind brillanter, aber trotzdem natürlich – der Kontrast ist schärfer und bei dunklen Motiven gibt es weniger Bildrauschen. Die Bildstabilisierung bei Fotos und Videos verhindert zudem unscharfe Bilder.

Beim iPhone 8 Plus wurde zudem der Porträtmodus verbessert. Die neuen Belichtungseinstellungen sorgen für eine sehr professionelle Gesichtsausleuchtung, die fast schon Studioqualität aufweist. Wir können zusammenfassen: Nicht nur Hobbyfotografen werden die Kamera im iPhone 8 (Plus) lieben.

Kommen wir zum Prozessor: Dieser wurde mal wieder schneller. Im Alltag merkt man davon auch nicht (mehr) viel, weil Apps auch beim iPhone 7 sehr schnell starten. Geht es aber um Spiele und besonders um das Thema AR, dann zeigt der neue A11 Bionic Chip seine Stärken. Mit seinen sechs Kernen ist er nochmal wesentlich schneller als sein Vorgänger und dabei trotzdem energiesparend.

Bei aufwändigen AR Apps wird die Kraft der beiden Performancekernen zugeschaltet, bei simplen Apps reichen die vier Effizienzkerne vollkommen aus, die jetzt noch einmal 70 Prozent schneller arbeiten. Mit dieser Power werdet Ihr sicher einige Jahre zufrieden sein können.

Das Highlight: Laden per Induktion

Die hochwertige und übrigens extrem stabile Glasrückseite ermöglicht die größte Innovation im iPhone 8: Das Laden per Induktion. Dafür müsst Ihr allerdings eine Ladematte eines externen Herstellers kaufen. Apple selbst liefert nur das normale Ladekabel mit und hat auch aktuell keine Alternative im Angebot. Das ändert sich erst nächstes Jahr: Dann kommt Apples Ladematte mit einer Ladetechnologie namens AirPower in den Handel.

Diese wird nicht nur das iPhone 8, sondern auch das iPhone X, die Apple Watch und die AirPods (mit neuer Hülle) aufladen. Apple setzt beim induktiven Laden zum Glück auf keine eigene Lösung, sondern verwendet den Qi-Standard, der mit fast allen bereits erhältlichen Ladematten funktioniert, auch mit denen in vielen Autos.

Wer also nicht über 1149 Euro für das iPhone X ausgeben kann oder will, der ist mit dem iPhone 8 sehr gut beraten. Es hat zwar kein Display, das über die gesamte Front geht und kann auch kein Face ID. Dafür bietet es eine bekannte Bedienung in einem edlen Gehäuse mit Technik der absoluten Oberklasse. Obendrauf liefert es mit dem kabellosen Laden auch noch eine echte Innovation im Apple-Universum.