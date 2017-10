CarPlay wird immer mehr zum „Must-Have“

Drei Jahre nach dem Start scheint CarPlay zum Standard geworden zu sein.

Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie von Strategic Analytics. Ihr zufolge sehen in den USA schon 23 Prozent aller iPhone-Nutzer CarPlay als ein „Must-Have“ an – und satte 56 Prozent sind an der Technologie interessiert.

Bei uns in Europa können sich 25 Prozent der User CarPlay nicht mehr wegdenken und in China sogar 36 Prozent. Das zeigt: Ein Großteil der iPhone-Kunden, die sich auch ein passendes Auto leisten können, sind Freunde von CarPlay.

70 Prozent kaufen CarPlay nur bei fairem Preis-Leistungsverhältnis

Natürlich wollen User dafür auch nicht mehr bezahlen als geboten wird: 70 Prozent der User wollen ein faires Preis-Leistungsverhältnis bevor sie in derartige Auto-Features investieren. Aber auch daran arbeiten die Autohersteller, von denen immer mehr auch CarPlay anbieten, natürlich mit Hochdruck.

Wie gut CarPlay mittlerweile tatsächlich funktioniert, haben wir im Juli auch selbst getestet – hier der große Bericht.