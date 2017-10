Cardhop: Macher von Fantastical starten neue Kontakte-App

Diese neue Kontaktverwaltung für den Mac ist extrem nützlich.

Flexibits, die Macher unserer liebsten Kalender-App Fantastical, nennen sie Cardhop und haben sie gerade eben im Mac App Store veröffentlicht. Nach dem (empfehlenswerten) Kauf sitzt das Tool in Eurer Menüleiste und wartet auf Befehle.

Untenstehendes Video gibt ein Beispiel davon, wie das aussehen könnte: Ihr erhaltet Kontaktinformationen per Mail. Diese könnt Ihr markieren und über das Kontextmenü an Cardhop schicken. Die dort gesicherten Kontakte werden via iCloud über alle Geräte hinweg synchronisiert und können mit Notizen, Erinnerungen und Geburtstagen erweitert werden.

Geniales Design macht Kontakte-Verwaltung wieder attraktiv

Das größte Feature, mit dem die App und somit die Kontakte-Verwaltung modern und nutzbar gemacht werden sollen, ist das Design. Wie von den Entwicklern gewohnt, macht es die Funktionen zugänglich und regt mit Themes und Extensions an, etwa direkt von der Menüleiste aus mit dem Mac Kontakte anzurufen und mehr.

Die App ist zum Start vergünstigt erhältlich: Derzeit kostet sie nur 16,99 Euro, in wenigen Tagen werden dann regulär 21,99 Euro fällig. (ab OS X 10.11, 64-bit, englisch)

Cardhop Produktivität Keine Bewertungen 8.4 MB 16,99 €

