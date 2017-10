Apples Chef-Jurist geht Ende des Jahres in Rente

Apples Chef-Jurist und Senior Vice President Bruce Sewell geht Ende des Jahres in Rente.

Das gab Apple heute bekannt. Seine Nachfolgerin ist bereits gefunden: Katherine „Kate“ Adams (53, Foto unten) kommt vom Mischkonzern Honeywell (unter anderem Luftfahrt, Chemie und Steuerungstechnik) nach Cupertino. Sie war seit 2003 bei Honeywell als Chef-Juristin tätig.

Bruce Sewell hatte seine Position bei Apple seit 2009 inne. In einer Pressemitteilung schreibt Tim Cook über den Abschied eines seiner wichtigsten Mitarbeiter:

Nach acht Jahren engagierter Tätigkeit für Apple und einer unglaublich erfolgreichen Karriere wünsche ich Bruce alles Gute für seinen Ruhestand. Er hat unermüdlich unser geistiges Eigentum, das Recht unserer Kunden auf Privatsphäre und unsere Werte verteidigt. Bruce hat einen neuen Standard in der allgemeinen Rechtsberatung gesetzt, und ich bin stolz darauf, mit ihm zusammengearbeitet zu haben und ihn einen Freund zu nennen.

Kate Adams wird so zitiert: „Apple hat einen enormen Einfluss auf die Welt gehabt, und es ist eine Ehre für mich, diesem Team beizutreten.“ Tim Cook heißt sie mit diesen Worten willkommen: „Wir freuen uns sehr, Kate in unserem Team begrüßen zu dürfen. Sie ist eine erfahrene Führungskraft mit hervorragendem Urteilsvermögen, die weltweit in einer Vielzahl von Rechtsfällen tätig war. Während ihrer gesamten Karriere war sie auch eine Verfechterin vieler Werte, die uns bei Apple am Herzen liegen.“

Irland als wichtigste Aufgabe

Kleiner Leckerbissen am Rande ist, dass Honeywell Nest im Jahr 2012 wegen Patentverletzungen für sein smartes Thermostat verklagt hat. iPod-Vater Tony Fadell bezeichnete Honeywell damals als „schimmer als einen Troll“. Er argumentierte, dass die Firma alte Patente benutzte, um Innovation im Thermostatmarkt zu unterdrücken. Zentrale erste Aufgabe für Kate Adams ist es, eine Lösung für den Steuerstreit mit Irland und der Europäischen Kommission zu finden.

(Via 9to5Mac)