App Store: Apple entfernt mehrere Kategorien

Apple streicht die Kategorien Kataloge sowie die Spielekategorien „Würfel“ und „Bildung“.

In einer Mail an betroffene Entwickler hat Apple heute angekündigt, dass dies „bald“ geschehen werde. Entwickler können mit dem nächsten Update ihrer App eine andere passende Kategorie wählen. Spiele der Kategorie „Würfel“ und „Bildung“ werden bis dahin in die allgemeine Kategorie für Spiele verfrachtet.

Außerdem werden Apps, die bisher unter „Kataloge“ gelistet waren, von Apple automatisch in die Kategorie „Shopping“ verschoben.

Alle betroffenen Apps verbleiben im Store

Zur Klarstellung: keine der betroffenen Apps wird gelöscht, nur die Kategorien werden in Zukunft entfernt. Entwickler können Spielen bis zu zwei unterschiedlichen Kategorien zuweisen. Viele dieser Kategorien sind relativ klein und verzeichnen nur geringe Downloadzahlen – was der der Grund für die Streichung sein dürfte.