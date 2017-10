App-Mix: Netflix wird teurer und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

DAZN: Der Video-Dienst hat angekündigt, für die nächsten drei Spielzeiten der Europa League alle 205 Spiele als Live-Stream sowie in der Mediathek anbieten wird – 190 von ihnen sind exklusiv. Apple-User profitieren davon sowohl in der universalen iOS-App als auch auf dem Apple TV.

Netflix: Die Abo-Kosten für den Dienst haben sich erhöht. Statt 10,99 Euro und 11,99 Euro kosten die Standard- und Premium-Abos jetzt 11,99 und 13,99 Euro.

Tweetbot 4: Der mit Abstand beste Twitter-Client für iPhone und iPad kostet gerade nur 5,49 statt 10,99. Wer ihn noch nicht hat, sollte sich die 50-Prozent-Aktion nicht entgehen lassen.

Six Guns: Das neueste Update des Gameloft-Hits hat das Spiel so gerade noch für iOS 11 optimiert und somit vor dem Verschwinden aus dem App Store bewahrt. (danke Holger!)

MoneyControl Haushaltsbuch: Nutzer der Finanz-App können sich jetzt schnell und unkompliziert einzelne eigene Budgets erstellen.

Just Ski: Ihr erhaltet das minimalistische Highscore-Spiel

Facebook: Anlässlich des EU-weiten „Cyber Security“-Monats ruft das soziale Netzwerk im Web und in der App User auf, zum Schutz der Privatsphäre den eigenen Account einer Sicherheitsprüfung zu unterziehen.

Außerdem können Instagram-User ab sofort auch Stories als Facebook-Stories teilen.

Microsoft Edge: Wie Windows heute ankündigte, wird der hauseigene Browser bald auch in zwei Versionen für iOS und Android erscheinen.

App des Tages

Cubiques 2 haben wir heute zur App des Tages gekürt. Der 3D-Puzzler bietet ziemlich hinterhältiger Level mit Suchtfaktor.

Neue Apps



Stack X: In diesem Puzzler etwas anderer Art werden Blöcke so lange aufeinander gestapelt, bis das Konstrukt in sich zusammenfällt.

REKT!: Wem normale Autorennen nicht reichen, sollte es mal mit diesem Arcade-Spiel versuchen, bei dem abgefahrene Stunts mit Autos durchgeführt werden.

F1 2017: Das offizielle Formel 1-Spiel für 2017 ist da – hier unsere ausführliche Besprechung.

Stupid Aliens: Mit viel Konzentration soll es Euch in den Leveln des Minispiels gelingen, Eure Stadt gegen Alien-Raumschiffe zu verteidigen.

Mobo Greenhouse Garden: Kinder wie Erwachsene können sich hier um einen kleinen Garten kümmern.

Blocky Bronco: Full Fat liefert in dieser Woche ein unterhaltsames Rodeo-Minispiel.

Batman – The Enemy Within: Das nächste Batman-Spiel der Serie von Telltale ist da. Diesmal bekämpft Ihr den Riddler, der unerwartet und grausam nach Gotham zurückkehrt.

Stranger Things – The Game: Alle Fans der Serie, deren zweite Staffel in einigen Wochen auf Netflix startet, können sich bis dahin die Zeit mit diesem offiziellen Gratis-Game vertreiben.

LOCK: In diesem minimalistischen Puzzle soll eine mit mehreren Schlössern getrennte Kette entwirrt werden.

Dragon Project: Das Action-Rollenspiel mit Anleihen beim Klassiker „Monster Hunter“ feiert sein Debüt unter iOS.

Cubesc: Die 3D-Puzzle dieses düsteren, aber nichtsdestotrotz positiv faszinierenden Spiels simulieren eine kindliche Albtraumwelt.