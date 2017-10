AirPods: Kabellose Kopfhörer von Apple sind auch im Flugzeug erlaubt

Wusstet Ihr, dass Bluetooth-Kopfhörer wie AirPods auch im Flugzeug erlaubt sind?

Die Regelung, dass alle elektronischen Geräte während des Fluges ausgeschaltet werden müssen, gilt schon länger nicht mehr. Viele Airlines bieten sogar Wifi oder Mobilfunk an. So ist es auch kein Problem, wenn Bluetooth-Geräte in der Luft verwendet werden.

Die Federal Aviation Administration hat für die USA bereits 2013 klargestellt, dass dies der Fall ist. AirPods und weitere Kopfhörer, sowie andere Gadgets wie zum Beispiel Tastaturen sind allesamt erlaubt.

Bluetooth meistens erlaubt – bitte trotzdem fragen

Bluetooth kann übrigens auch dann aktiviert werden, wenn Ihr Euer iPhone oder iPad in den Flugmodus versetzt habt, wie The Mac Observer berichtet. Fragt aber dennoch zur Sicherheit das Bordpersonal, ob dies auch bei der Airline der Fall ist, mit der Ihr reist.