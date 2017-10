AirBeamTV: Von iPhone und iPad auf den Samsung Fernseher

iPhone, iPad und ein Fernseher von Samsung – diese beiden Welten kommen jetzt zusammen.

Denn mit Mirror for Samsung TV gibt es nun eine App, die Bild von Ton von Eurem iOS-Gerät auf einen Samsung-Fernseher spiegelt. Statt ein aktuelles Apple TV 4K für 199 Euro braucht Ihr dafür lediglich eine App für 5,49 Euro. Alles funktioniert ohne zusätzliche Hardware, das neue „ReplayKit“ in iOS 11 macht das möglich.

Das kleine TV-Wunder funktioniert mit Samsung-Fernsehern ab 2012. Das Baujahr erkennt Ihr am mittleren Buchstaben in der Typenbezeichung, der von E (2012) bis M (2017) reichen sollte. Der Samsung UE55 E S8000 stammt also beispielsweise aus dem Jahr 2012.

Da die Aktion ziemlich viel Prozessorleistung verlangt, läuft die App erst ab dem iPhone 6S, ab einem iPad der fünften Generation, und auf allen iPad Pro. Voraussetzung für die Nutzung ist natürlich auch iOS 11. Ihr müsst laut Entwickler mit einer bis drei Sekunden Verzögerung bei der Darstellung rechnen. Für Spiele ist „Mirror for Samsung TV“ also nicht geeignet. Aber um Fotos oder Filme anzusehen, dürfte die Leistung allemal reichen – auch wenn DRM-geschützte Inhalte wie von Netflix nicht laufen.

Gibt’s auch für den Mac

Für 5,49 Euro sollte sich ein Test aber allemal lohnen. Falls Ihr damit gut klarkommt: Von Entwickler AirBeamTV aus den Niederlanden gibt es auch eine Version von „Mirror for Samsung TV“ für den Mac. Und die Holländer haben auch Apps für andere TV-Hersteller parat.

(Via 9to5Mac)