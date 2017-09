Wie sind alle Daten vor dem Upgrade auf iOS 11 geschützt?

Die Apps AnyTrans und PhoneRescue von iMobie helfen Euch bei der Aktualisierung auf iOS 11.

Die Veröffentlichung von iOS 11 steht vor der Tür. Wer sicherstellen will, dass alles reibungslos und ohne Gefahren klappt, kann sich vor der Aktualisierung mit dem Backup- und Dateimanager AnyTrans und der Fehlerbehebungs-App PhoneRescue von iMobie absichern.

Mit AnyTrans ist es jederzeit möglich, iPhone-Daten mit nur einem Klick auf einen Mac oder PC zu sichern. Dies kann auch mit ausgewählten Daten vom Gerät geschehen – sogar auf einem anderen iOS-Gerät, was mit iTunes oder der iCloud nicht möglich ist.

Alle Daten können dabei in einer Vorschau angezeigt werden, auch Nachrichten und ähnliches. Es ist dann nicht nur möglich, aus dem Backup ein altes iPhone wiederherzustellen, sondern auch, die Daten zur optimalen Einrichtung eines neuen iPhone 8 mit bekannten Einstellungen und wichtigen Inhalten zu verwenden.

PhoneRescue: Falls beim iOS 11 Update etwas schiefgeht

Bei einem Update-Prozess bereits vorhandener Geräte wie dem anstehenden auf iOS 11 kann aber auch immer mal etwas schiefgehen. Stürzt ein iPhone etwa während der Aktualisierung unerwartet ab, sind die darauf befindlichen Daten in Gefahr. In solchen Fällen hilft PhoneRescue, eine weitere App von iMobie.

Mit dieser können iOS-Systemprobleme direkt zuhause gelöst werden, ohne das Gerät in eine Reparaturwerkstatt geben zu müssen. Einfach das Gerät an den Mac oder PC anschließen, den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen – und in wenigen Minuten läuft das iPhone wieder rund.

AnyTrans und PhoneRescue: Doppelter Schutz beim iOS 11 Update

In Kombination versprechen AnyTrans und PhoneRescue nicht nur doppelten Schutz für Eure Daten und Geräte, sondern auch ein unkompliziertes Update auf iOS 11. Wer noch mehr zum Thema erfahren will, erhält bei iMobie noch Infos darüber, wie man ein iOS-Gerät vor dem Update sichern sollte und wie Daten auf ein neues iPhone übertragen werden