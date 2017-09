iOS 11: Wie Apple das Porträtlicht für die Kamera-Filter perfektioniert hat

In einem Interview erklärt Phil Schiller, wie das neue Kamera-Feature entstanden ist.

Mit der Kamera im iPhone 8 und bald auch im iPhone X könnt Ihr dank der neuen Bearbeitungsoptionen fast schon Bilder wie professionelle Fotografen machen. Um das zu erreichen, hat Apple laut Schiller analysiert, wie Licht als Stilmittel im Laufe der Zeit eingesetzt wurde.

Im Zuge dessen haben Apples Forscher nicht nur Werke von Porträtfotografen wie Richard Avedon und Annie Leibovitz untersucht, sondern sich auch mit den Arbeiten von Alten Meistern wie dem holländischen Maler Johannes Vermeer auseinandergesetzt.

Im Anschluss verbrachten Apples Ingenieure unzählige Stunden damit, Personen aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Während dieser Experimente wurden Methoden entwickelt, um die Konturen des menschlichen Gesichts besser zu erfassen und diese effizient durch Software beleuchten zu können.

Apples Zielsetzung sei es laut Schiller nicht nur gewesen, eine professionelle Kamera zu entwickeln, die die beste unter allen Smartphone-Kameras ist, sondern einen Beitrag zum allgemeinen Fortschritt der Fotografie zu leisten. Zitat:

Wir befinden uns in einer Zeit, in der die größten Fortschritte in der Technologie von Kameras ebenso im Software- wie im Hardwarebereich stattfinden.