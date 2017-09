Apple-Statement zur Hurrikan-Debatte: iPhone 7 und 8 haben keine FM-Chips

Apple hat sich zur Debatte rund um den Einsatz von Radio-Chips in Smartphones bei Hurrikans geäußert.

Ajit Amidst, Vorsitzender der US-Regulierungs- und Zulassungsbehörde für elektronische Kommunikationsmittel FCC, hat Apple gestern in einem öffentlichen Schreiben dazu aufgefordert, die FM-Chips des iPhones zu aktivieren (wir berichteten).

Smartphones mit freigeschalteten FM-Chips würden es in seinen Augen den von aktuellen Naturkatastrophen Betroffenen ermöglichen, über FM-Radio Zugang zu lebenswichtigen Informationen zu erhalten.

Apple sei der einzige große Hersteller von Smartphones, der die Aktivierung der FM-Radio-Chips in seiner Hardware verweigert. Laut einer Studie der National Association of Broadcasters verfügen 44 Prozent aller Smartphones in den USA über freigeschaltete Radiofähigkeiten. 94 Prozent der Smartphones mit deaktivierten Chips sind iPhones.

Cupertino hat sich nun mit folgendem Statement zum Thema geäußert:

Uns liegt die Sicherheit unserer Kunden am Herzen, vor allem in Krisensituationen. Deswegen haben wir moderne Sicherheitslösungen in unseren Produkte umgesetzt. Unsere Nutzer können Notrufe vom Sperrbildschirm aus tätigen, auch die Informationen ihrer medizinischen ID-Karte sind dort direkt verfügbar. Notfallbenachrichtigungen der Regierung werden ebenso angezeigt wie Unwetterwarnungen und AMBER-Suchmeldungen. Im iPhone 7 und iPhone 8 ist weder ein FM-Radio-Chip verbaut, noch eine Antenne für FM-Signale. Es ist also nicht möglich, den FM-Empfang in diesen Geräten zu aktivieren.

Die Chips von Qualcomm und Intel, die zumindest in älteren iPhones für Wi-Fi und Mobilfunk zuständig sind, verfügen allerdings über einen eingebauten FM-Tuner, mit dem die Nutzer analoges FM-Radio empfangen könnten.