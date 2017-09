UPDATE: Sky Guide, Onefootball und Co: Die ARKit App Auswahl wächst

Langsam aber sicher schlagen immer mehr AR-Apps im App Store auf.

Mit dem neuen iOS 11 wird es bekanntlich Entwicklern einfacher gemacht, Augumented Reality (AR)-Anwendungen zu entwickeln. Vor zwei Tagen haben wir Euch schon von den ersten drei Apps berichtet, die ARKit nutzen.

Inzwischen sind es jedoch mehr geworden, darunter Highlights wie die angekündigten App MeasureKit. In den USA gibt es auch schon die IKEA Place App, diese ist allerdings noch nicht in Deutschland verfügbar.

Die besten der bereits erhältlichen Apps könnt Ihr gern über folgende von uns für Euch zusammengestellte Liste laden und auf Eurem iPhone oder iPad mit iOS 11 ausprobieren.

Update 12.46 Uhr: In den letzten Stunden sind mit Sky Guide, Onefootball und ARise drei weitere Highlights in Sachen AR-Updates hinzugekommen. Wir rechnen damit, dass der Strom neuer Features auch in den nächsten Stunden nicht abreißt und informieren Euch natürlich direkt mit weiteren Aktualisierungen dieses Beitrags.

AR MeasureKit Dienstprogramme universal Keine Bewertungen 39 MB Gratis

Stack AR Spiele universal (5) 89 MB Gratis

Holo Foto und Video iPhone Keine Bewertungen 119 MB Gratis

magicplan Dienstprogramme universal (738) 95 MB Gratis