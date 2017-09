Update für WWDC-App für iOS und Apple TV mit Support für Handoff

Zu später Stunde war Cupertino am heutigen Abend noch fleißig.

Während wir gerade an unseren Servern schrauben (ein Sorry von uns für die irrtümlich veröffentlichten Testpushes), zeigt sich Apple auch umtriebig. Kurz vor dem iPhone-8-Event am Dienstag hat Apple die WWDC-App mit einem Update versehen.

Auch wenn die nächste WWDC erst im Sommer 2018 stattfindet, wird die App inzwischen weiter gepflegt. Für Entwickler ist es nun einfacher, auf Videos und Kurse zu iOS 11 und High Sierra zuzugreifen.

Außerdem gibt es wurden Fehler in den SD- und HD-Einstellungen beseitigt, Handoff ist nun zwischen iOS-Geräten und Safari unter macOS möglich – und auf Apple TV wurde die Navigation optimiert.