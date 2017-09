Übersicht: Die schnellsten und besten Ladegeräte für iPhone 8

Für das iPhone 8 gibt es sowohl optimierte Powerbanks als auch kabellose Ladegeräte.

In einem Support-Dokument hat Apple Drittanbietern vor kurzem die Info zukommen lassen, dass das iPhone 8 mit Schnellladefunktion ausgeliefert wird. Es soll laut Apples Angaben also auch problemlos mit fremden Netzteilen möglich sein, das iPhone 8 in 30 Minuten auf 50 Prozent des Akku-Ladestands zu bringen.

USB-Netzteile, Power Banks oder kompatible Hubs von Drittanbietern, die diese Technologie unterstützen gibt es jetzt bereits zu haben. Hier eine kompakte Übersicht

Die neueste Generation der Apple-Smartphones unterstützt darüber hinaus bekanntlich auch erstmals kabelloses Laden. Weil Apple dafür den Qi-Standard implementiert, gibt es auch dafür eine große Auswahl an verfügbaren Ladegeräten.

Liste: Die besten kabellosen Ladegeräte für iPhone 8

Das folgende Modell von Anker ist eine runde Matte mit Anti-Rutsch-Beschichtung. Ein LED-Ring beleuchtet den Untergrund rund um die Ladestation und zeigt den aktuellen Lade-Status an:

Dieses Zubehör von Belkin sorgt auch dafür, dass das iPhone beim Laden nicht verrutscht. Eine diskrete LED gibt Auskunft über den aktuellen Status:

Wer sein iPhone nicht flach auf dem Tisch liegen haben will, sollte sich diesen Ständer von Aukey ansehen. Dank ihm habt Ihr immer einen guten Blick auf das Display:

Sogar Ikea bietet inzwischen entsprechendes Zubehör an. RIGGAD ist eine Lampe, auf deren Standfuß ein Lade-Pad eingebaut ist. Auch ein USB-Port ist mit dabei: