Studie: Smartphone generiert 1,4% des deutschen Bruttoinlandsprodukts

Immer mehr Geld wird direkt oder in Zusammenhang mit Smartphones generiert.



Eine Studie zeigt, dass das nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland der Fall ist. Demnach generieren Smartphones mittlerweile 1,4% unseres Bruttoinlandsproduktes. Dieser Anteil ist noch nicht lange derart hoch, denn gerade in den letzten Jahren ist die Sparte stark gewachsen.

Im Bereich Maschinenbau ist das Smartphone in Deutschland für mittlerweile sogar für etwa 20% des Erlöses verantwortlich. Die Studie geht davon auch aus, dass die Zahlen in den nächsten fünf Jahren noch weiter in die Höhe schnellen werden.

2022 sollen schon 1,7% des BIPs durch Geschäfte rund um Smartphones entstehen. Das sind in etwa 60 Milliarden Euro.

Besonders wichtiges Wirtschaftsziel sind dabei aktuell Phablets, also Smartphones mit nahezu Tablet-Größe, darunter auch das iPhone 8 und das iPhone X. Sie sind in ihrer Beliebtheit im Jahresvergleich um 8,2% gewachsen. In naher Zukunft wird auch ein starker Zuwachs am VR-Markt erwartet, wie Bitkom berichtet.