Stiften gehen: Das kann der Apple Pencil unter iOS 11 (Video)

Vor etwas mehr als zwei Jahren hat Apple seinen Pencil vorgestellt.

Am 9. September 2015 war Premiere für den Eingabestift fürs iPad Pro, der zum Zeichnen, Schreiben und Malen genutzt werden kann.

Restlos überzeugt sind aber noch längst nicht alle Apple-Fans vom Stift, der mit 109 Euro doch extrem teuer ausgefallen ist. Bisher lässt er sich nur auf den drei Modellen des iPad Pro mit 9,7, 10,5 und 12,9 Zoll verwenden.

Eine Nutzung auf dem iPhone hat sich Apple zwar bereits patentieren lassen. Aber wegen der völlig anderen Bildschirmtechnik mit 3D Touch scheint diese Variante noch in weiter Ferne zu liegen.

Falls Ihr über einen Kauf nachdenkt – gerade im Hinblick auf die vielen Neuerungen, die iOS 11 für den Pencil morgen liefert–, gibt es in diesem richtig coolen Video eine Entscheidungshilfe. Es zeigt wirklich alles, was der Pencil kann, und was er außerdem noch unter iOS 11 dazulernt. Anschauen lohnt sich!