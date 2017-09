Start der neuen Apple Produkte: Immer mehr Stores öffnen weltweit

In immer mehr Ländern eröffnen die Apple Stores – und verkaufen die neuen Produkte.

Ab heute stehen das iPhone 8, die Apple Watch Series 3 und das neue Apple TV 4K in Apple Stores zum Verkauf bereit. Apple hat nun auch selbst Fotos aus Stores auf der ganzen Welt veröffentlicht, die Kunden mit den neuen Geräten zeigen – in Singapur, Sydney oder London.

Natürlich muss aber auch gesagt werden: Der Hype blieb aus. Ob die Kunden einfach mehr vorbestellen oder auf das iPhone X warten – es gab kaum nennenswerte Schlangen, auch nicht in Deutschland. So können wir aus eigener Erfahrung bestätigen, dass in München nicht mehr als ein paar Dutzend Wartende vorm Store standen.

Hat sich jemand von Euch heute ein Gerät im Apple Store gekauft? Oder sind Eure Bestellungen eingetroffen?