Sky: Alle Details zum Game vom iPhone X Event (Videos)

Zum Spiel Sky, das auf dem Apple Event präsentiert wurde, gibt es jetzt viele weitere Details.

Die Spieleentwickler von thatgamecompany (die schreiben sich wirklich so) stellten am Dienstag beim Apple-Events ihr neues Spiel Sky vor. Sky ist der erste neue Titel der Game-Schmiede seit dem Erscheinen ihres Spiels Journey im Jahr 2012.

In Journey, das nur für Konsolen erschienen ist, konntet Ihr zusammen mit zufällig ausgewählten Mitspielern ein Online-Adventure erleben. Die Möglichkeit, sich Mitspieler auszusuchen, bestand nicht. Nun erklärt Creative Director Jenova Chen, dass viele Fans von Journey sich aber genau dies gewünscht hätten.

Nur für Apple Devices

Da immer mehr Menschen Spiele nicht nur auf Konsolen, sondern auch auf Ihren Smartphones spielen, hat sich das Game-Studio dazu entschieden, Sky zuerst exklusiv auf iOS und tvOS zu veröffentlichen. Dadurch soll es einfacher werden, sich gewünschte Mitspieler auszusuchen.

Laut Chen wurde der Titel vor allem als ein Spiel zwischen Freunden und der Familie entwickelt. Bis zu 8 Mitspieler soll das Onlinespiel unterstützen.

Es ist laut Chen eher schwierig, das Spiel zu beschreiben. Ein Großteil der Spielhandlung besteht aus sozialen Komponenten, insbesondere anderen Spielern zu helfen.

Angesiedelt in einer skurrilen Welt in der Cloud

Sky spielt in einer skurrilen Welt über den Wolken, in den Ruinen einer ehemals großartige Zivilisation. Diese Spielwelt soll für Euch wie ein Themenpark wirken, in dem die Mitspieler täglich zurückkehren können, um dort allein oder mit ihren Freunden ein paar Minuten oder gar Stunden mit dem Entdecken neuer Landschaften zu verbringen.

Ein Spiel wie eine TV-Serie

Das Spiel soll sich fortwährend weiterentwickeln. Neue Updates werden die Welt immer wieder frische Elemente hinzufügen, sodass Ihr bei Eurer Rückkehr ins Spiel neue Orte vorfindet. Chen beschreibt Sky wie eine Fernsehserie, die immer neue Folgen liefert.

Ein Release-Date und Preis wurden bisher nicht genannt. Es bleibt bei der Ankündigung, dass Sky „im kommenden Winter“ erscheinen soll. Auf der Website zum Spiel könnt Ihr Euch zum Newsletter anmelden.