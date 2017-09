Samsung schon wieder in Not(e): Debakel im Warentest

Im Vorjahr explodierte das Samsung Galaxy Note 7 reihenweise.

Und nun sind die Koreaner mit dem Nachfolger offenbar schon wieder in Not(e): Bei der Stiftung Warentest versagte das Galaxy Note 8 im Falltest.

In einer so genannten Falltrommel müssen die Smartphones dabei 100 Stürze auf eine Steinplatte überstehen. Nur so lässt sich laut der Tester der Aufprall aus verschiedenen Winkeln simulieren. Die meisten getesteten Smartphones überstehen dieses Martyrium unbeschadet oder allenfalls mit leichten Kratzern.

Beim Galaxy Note 8 ist das anders: Nach dem aktuellen Galaxy S8 und S8 Plus scheitert auch das neue Flaggschiff am Falltest. Bereits nach 50 Stürzen war bei zwei Testgeräten die Rückseite zerbrochen – und nach dem gesamten Test dann auch die Vorderseite.

O-Ton der Tester: „So instabil ist das Note 8 eher etwas für vorsichtige Nutzer. Eine Schutz­hülle ist obliga­torisch. Ob das schicke, fast rahmenlose Design oder das gebogene Glas des Handys Ursache für die Splitter-Displays ist, lässt sich nur mutmaßen. Auffällig ist aber schon, dass Samsung nun bereits zum zweiten Mal mit zerstörten Displays zu kämpfen hat.“

Schlichtweg zu empfindlich

Für Samsung ist das Ergebnis um so ärgerlicher, weil das Note 8 ansonsten im Test durchaus überzeugen kann. Der Bildschirm (solange er heil ist) glänzt ebenso wie die Gesichtserkennung, die Kamera und die Hand­schrift­erkennung. Lediglich der Akku ist nur Mittelmaß.

So kommt Warentest zu einem gemischten Fazit: „Das Galaxy Note 8 ist der Versuch, die Serie zu retten. Leider gelingt dieser Versuch nur bedingt. Obwohl die Geräte ähnlich wie der gescheiterte Vorgänger tech­nisch auf Spitze­niveau sind, haben sie wieder einen gravierenden Makel: Sie sind schlichtweg zu empfindlich. Wer mit dem Note 8 vorsichtig umgeht oder es in eine stabile Schutz­hülle packt, dürfte aber durch­aus seine Freude am dem Gerät haben – voraus­gesetzt, er will fast 1000 Euro für ein Smartphone mit knappen 64 Gigabyte Speicher­kapazität ausgeben.“