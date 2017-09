Poker um heutige Keynote: Erst Einladung, dann Genehmigung

Für die heutige Keynote im „Steve Jobs Theater“ (19 Uhr) hat Apple hoch gepokert.

Wie VentureBeat herausgefunden hat, hat Apple erst die Presse zur Präsentation des iPhone X eingeladen – und danach die behördliche Genehmigung erhalten, im Apple Park überhaupt eine Veranstaltung mit Gästen abzuhalten.

Die Einladung unter dem Titel „Let’s meet at our place“ ging bekanntlich am 31. August heraus. Doch die Genehmigung der City of Cupertino erging erst einen Tag später, am 1. September.

Genehmigung kostet 296 Dollar im Monat

Apple hatte am 8. August eine zeitlich begrenzte Veranstaltungsgenehmigung beantragt – und konnte wohl am 31. August nicht mehr länger mit der Einladung warten. Dass die Behörden die Keynote nicht genehmigen würden, war allerdings kaum denkbar.

Sicherlich hatte Apple entsprechende Signale, dass alles glatt läuft, sonst wäre die Einladung nicht verschickt worden.

Und was lernen wir noch aus den Unterlagen, die nun aufgetaucht sind? Die Veranstaltungsgenehmigung kostet 296 Dollar im Monat…