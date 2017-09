Outbank meldet Insolvenzantrag an – das müsst Ihr wissen

Heute hat die Online-Bank Outbank Insolvenz angemeldet. Wir erklären die Folgen.

Die Macher der App haben in einem offenen Brief den Insolvenzantrag gegenüber ihren Kunden und der Öffentlichkeit bekanntgegeben. Outbank ist seit Jahren ein von vielen Menschen in ganz Deutschland genutzter Dienst. Alle fragen sich daher natürlich nun: Wie geht es weiter?

Erste grundlegende Fragen beantwortet ein FAQ auf derselben Seite. Das Unternehmen verspricht darin zunächst, dass die App weiter genutzt werden kann wie bisher. Das Insolvenzverfahren werde jetzt erst einmal eingeleitet.

Insolvenzverfahren eingeleitet

Langfristig kann dieses auf zwei Ergebnisse hinauslaufen: Entweder es wird ein Käufer für Outbank gefunden oder das Unternehmen wird eingestellt. Bei beiden Varianten kann es heißen, dass der Kunde auf eine andere Finanzlösung umsteigen muss.

Wer diese Entwicklungen genauer verfolgen will, kann dies auf Twitter unter dem Hashtag #outbankfuture, per Newsletter oder direkt im Kontakt mit Outbank tun. Vor allem die Frage nach der Sicherheit der persönlichen Daten, die auch einige von Euch umtreibt, dürfte dabei ein Thema sein.

Dazu sagt Outbank, dass sobald eine Einstellung der Dienstleistungen geschehen werde, alle Synchronisation-Aktionen sofort eingestellt und alle Finanzdaten von den Servern gelöscht werde. Die App könne dann ohne Sync noch weiter benutzt werden – aber es werden keinen Support mehr geben.

Alternativen zu Outbank

Die Nachrichten sind natürlich absolut Grund dafür, sich nach Alternativen umzusehen. Neben den traditionellen Banken mit lokalen Filialen gibt es mittlerweile aber auch genügend Online-Optionen. So stellen etwa die netbank und N26 ähnliche Dienste bereit.

Es ist aber durchaus auch legitim, solche Alternativen zunächst nur im Hinterkopf zu behalten. Derzeit arbeitet Outbank ja noch normal wie bisher weiter. Ihr solltet als Kunde nur in jedem Fall auf dem Laufenden bleiben. Der Verständlichkeit halber fügen wir abschließend am Ende dieses Beitrags noch den offenen Brief von Outbank im Wortlaut ein. (danke Johannes und Christian)

Digitale Alternativen zu Outbank:

netbank SecureApp Finanzen universal (27) 58 MB Gratis