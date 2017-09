Offener Brief: Cook gegen Trumps Abschiebungspolitik

Mit 300 anderen Tech-Firmen spricht sich Apple gegen eine härtere Abschiebungspolitik aus.

Dazu unterzeichnete CEO Tim Cook einen offenen Brief an US-Präsident Trump. Darin stehen neben Apple unter anderem auch Google, Netflix, Paypal und auch Lauren Powell Jobs, die Witwe von Steve Jobs, gegen Trumps Plan ein, bald ein Immigrations-Gesetz von Barack Obama zu annullieren.

Dieses erlaubt illegal eingewanderten Kindern den Aufenthalt, wenn sie einer registrierten Arbeit oder einer Ausbildung nachgehen bzw. Steuern zahlen.

Der Brief betont als Argument gegen die Abschiebung den Erfolg des Gesetzes: 97 Prozent der Kinder, die von ihm profitieren oder profitierten, haben sich durch Einhaltung der Regeln in die US-Gesellschaft integrieren können. In den USA heißen solche Kinder „Dreamer“ – „Träumer“.

72 Prozent der Fortune 500 Firmen beschäftigen „Dreamer“

Eine Abschiebung dieser Kinder, von denen viele mittlerweile das Erwachsenenalter erreicht haben, würde auch der US-Wirtschaft schaden. Immerhin beschäftigen 72 Prozent der amerikanischen Fortune 500-Unternehmen Menschen, die von dem Gesetz profitiert haben.