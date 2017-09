Apple hat ein neues Werbe-Video zum iPhone 8 veröffentlicht.

Der Clip trägt den Titel „8 Dinge, die es am iPhone 8 zu lieben gibt“. In den 46 Sekunden wird vorgelegt, was das Gerät so besonders macht.

Welche acht Punkte das genau sind, verraten wir Euch nicht, dafür müsst Ihr schon das ganze Video ansehen. Aber Highlights wie AR Support und kabelloses Laden sind natürlich dabei: