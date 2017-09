Neues Apple TV mit 4K: Update für Siri Remote, frisches Wallpaper im Video

In einer News haben wir uns heute bereits dem neuen Apple TV mit 4K gewidmet.

Doch inzwischen gibt es noch Ergänzungen zu der neuen TV-Box, die morgen ab 19 Uhr auf dem Event im Apple Park vorgestellt werden sollte.

Ab in die Berge mit dem neuen Standard-Hintergrundbild

So dürft Ihr Euch schon mal auf die neuen Wallpaper in 4K-Auflösung freuen. 9to5Mac hat die Hintergrundbilder, die hinzukommen sind, bereits extrahiert und auch vor die Kamera gelegt. Das Video zum „Default Wallpaper“ mit Berg-Motiv hängen wir unten an.

Und neben Referenzen für Dolby Vision („Get the best picture with better, brighter colors“) gibt es auch ein Update für die Siri Remote.

Die Fernbedienung, das zeigt der Blick in tvOS 11, zeigt einen Versions-Sprung von B239 auf B429. Ob es sich nur um interne Software-Veränderungen oder einen neuen Formfaktor für die Remote handelt: morgen sind wir schlauer.

Im Video: Das neue Wallpaper für Apple TV 4K