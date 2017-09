Nächster Leak vor Event: Neuer iPod touch zeigt sich in iOS 11

Als hätte es nicht schon jede Menge Leaks vor dem iPhone-X-Event morgen gegeben.

Hier die nächste Entdeckung aus den Code-Tiefen von iOS 11 und der Golden Master: Ein neuer iPod touch steht vor der Tür. Mit einer neuen 7. Generation haben nicht mehr viele Beobachter gerechnet.

„iPod8,1“ im iOS-11-Code entdeckt

Doch in den Code-Zeilen findet sich laut Leaker Benjamin Geski auf Twitter ein Produkt, das mit „iPod8,1“ betitelt wird.

Geskin hat sogar noch weitere Details entdeckt. Im Code findet sich auch der Hinweis „Unlock your iPod with your Face“, was auf Face ID auch für den neuen iPod touch 7. Gen. hindeutet.

Face ID erst in einer späteren iPod-touch-Version?

Geskin glaubt aber, dass sich Apple diese Face-ID-Option für die Zukunft des iPod touch vorbehalten wird und morgen keine Face ID für einen neuen iPod touch anbieten wird. Von daher gibt morgen also offenbar ein neues Modell, dann aber noch ohne Face ID.

Wir sind gespannt. Denn denkbar ist auch, dass ein neuer iPod touch 7. Generation kommt. Aber nicht morgen, sondern später im Jahr. Schließlich gilt morgen die große Aufmerksamkeit iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 und Apple TV 5.