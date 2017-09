Moleskine Smart Writing Set: Papier und App in einem

Ihr steht noch auf das gute alte Notizbuch aus Papier?

Und Ihr wollt trotzdem auf den Komfort einer cloud-basierten App nicht verzichten? Dann hat der renommierte Notebook-Hersteller Moleskine nun eine neue Idee für Euch.

Das Moleskine Smart Writing Set bietet einen Mix aus klassischem Papier-Notizbuch mit Kalender und einer App. Damit erstellt Ihr mühelos digitale Texte und Bilder, die Ihr dann sofort mit Eurem iPhone oder iPad synchronisieren könnt.

Das Set besteht aus drei Teilen – dem speziellen Paper Tablet Notebook, dem Smart Pen+ und einer begleitenden iOS-App. Sie ermöglicht Euch, das, was Ihr auf Papier erstellt, in Echtzeit digital zu bearbeiten und weiterzugeben, ohne ein Foto zu machen, Dateien hochzuladen oder Dokumente zu scannen. Termine synchronisieren sich dann automatisch mit iCloud, Outlook oder dem Google-Kalender.

Stift mit versteckter Kamera

Das Paper Tablet fühlt sich zwar wie ein klassisches Notizbuch an, ist aber mit verlängerten, abgerundeten Kanten so gestaltet, dass es wie ein Tablet aussieht. Der Pen+ ist ein schlanker Aluminiumstift mit versteckter Kamera, der alles, was Ihr auf das Papier schreibt, registriert und digitalisiert. Die kostenlose Moleskine Notes App bietet dann die Möglichkeit, Notizen und Skizzen zu speichern, sie zu teilen, zu exportieren, zu bearbeiten und zu durchsuchen. In den USA kosten Notizbuch und Stift zusammen 199 Dollar (167 Euro). Im Nachkauf nur fürs Notizbuch zahlt Ihr dann noch 29 Dollar (24 Euro).

(Via 9to5Mac)