MacX MediaTrans: Die beste iTunes Alternative für den Sync von Fotos vom iPhone auf Mac (Giveaway)

MacX MediaTrans ist der beste Weg, um Medien zwischen iPhone, iPad und Mac zu synchronisieren.

Gerade jetzt mit der Veröffentlichung des iPhone 8 bzw. X und insbesondere des neuen iOS 11 ist es wichtig, alle Daten von Mobilgeräten im Blick zu haben und als Backup zu sichern. Für vollste Kontrolle über alle Medien – und ohne die umständlichen Backups via iTunes und iCloud – gibt es MacX MediaTrans: Der beste Weg, um Fotos, Videos und Musik zwischen iPhone, iPad und Mac zu synchronisieren. Auch andere Medienarten werden von dem Programm unterstützt, etwa Videos, Musik oder eBooks

Was noch besser ist: Die Software im Wert von 53,95 Euro (ohne Anspruch auf lebenslange Updates) gibt es derzeit im Rahmen eines Giveaways gratis zu haben. Wer zusätzlich noch Updates der App auf Lebenszeit haben will, kann sie mit 30-Tage Geld-zurück-Garantie auch käuflich erwerben.

Alle Funktionen von MacX MediaTrans sind denkbar einfach zu nutzen. Nach dem Anschließen des iDevices an den Mac taucht es in der App auf. Über deren Startbildschirm sind dann alle Verwaltungs-Optionen erreichbar. Neben der Mediensynchronisation erlaubt die Software auch den Zugriff auf Sprachmemos, das Erstellen von Klingeltönen sowie die Nutzung vom iPhone oder iPad als Flashlaufwerk.

Jede Medianart kann einzeln verwaltet werden. So werden im Foto-Manager alle Fotos auf dem Gerät angezeigt – nach Foto-Typ und Alben sortiert. Es ist dann möglich, einzelne oder gleich alle Fotos vom iPhone auf Mac zu synchronisieren und auch Fotos vom Gerät zu löschen. All das geschieht in Sekundenschnelle: Nur acht Sekunden braucht die App für den Transfer von 100 Fotos in 4K Auflösung.

Immer die Speicherkapazität im Blick

Bei den Fotos und auch in den anderen Übersichten verzeichnet sie eine fixe Ansicht in der unteren Leiste die aktuelle Speicherkapazität des angeschlossenen Gerätes sowie die Anzahl aller bzw. der ausgewählten Dateien.

Nicht nur die Übertragung von Fotos, auch die von Videos oder Musik funktioniert in beide Richtungen – und zwar superschnell. Im Musik-Manager ist es sogar möglich, Wiedergabelisten zu erstellen (ohne iTunes), Informationen von mehreren Songs – wie etwa den Interpreten – gesammelt zu ändern und mehr.

Überall kann das Verschieben von Dateien via Drag&Drop einfach und fix erledigt werden. So auch beim Export von Videos, die immer in bester Auflösung – auch in 4K – und im optimalen Dateiformat bereitgestellt werden. Außerdem werden sie dabei immer in die korrekte Position gedreht.

Export von Live Fotos, eigene Klingeltöne und mehr

Zusätzlich zu diesen vielfältigen, wichtigen Optionen hält MacX MediaTrans noch ein paar kleinere, aber ebenfalls sehr nützliche Funktionen bereit: So werden Live Fotos ebenfalls unverändert auf dem Mac gesichert, beim Transfer von Videos auf iDevices werden sie automatisch in das passende Format wie MKV, AVI oder andere Video-Formate konvertiert und exklusive Klingeltöne können aus eigener Musik für iPhone erstellt und synchronisiert werden.

Schlussendlich macht MacX MediaTrans noch aus dem iPhone oder iPad einen flexiblen USB-Stick. So können auch private Dokumente etwa im Word- oder PDF-Format und sogar App-Dateien auf dem Gerät gesichert werden.

Sicheres iOS 11 Update mit MacX MediaTrans

Viele Gründe also, schon an sich über die Installation der App nachzudenken. Vollends sinnvoll wird es dann, wenn beim iOS 11 auf Nummer sicher gegangen werden soll. Dann ist MacX MediaTrans die beste Alternative zu iTunes und dem iCloud-Backup, bei dem oft zusätzlicher, kostenpflichtiger Speicher benötigt wird.

Das aktuelle MacX MediaTrans Giveaway stellt diese Funktionen zurzeit als kostenlosen Download zur Verfügung. Wer auch in Zukunft alle Funktionen der App, etwa auch bei kommenden iOS-Updates, nutzen will, kann außerdem zur reduzierten Vollversion mit lebenslangen Gratis-Updates greifen, die derzeit 40 Prozent günstiger zu haben ist.