macOS High Sierra: Alle Neuerungen im Überblick

Soeben ist macOS High Sierra für alle User erschienen – hier ein erster Überblick über die Features.

Wie jedes neue macOS bringt auch dieses Update viele neue Funktionen. Doch mehr noch als bisher setzt Apple dabei auf Verbesserungen unter der Haube: Das neue Apple-Dateisystem APFS – hier von uns grundlegend erklärt – ist reaktionsschnell, effizient und für kommende Technologien gerüstet.

Zusätzlich wird auch etwas für Grafik-Inhalte getan: Die Schnittstelle Metal 2 sorgt für optimale Animationen und Spiel-Performance, während der neue Video-Standard HEVC auf 4K optimiert ist und weniger Speicher verbraucht. Auch Virtual Reality wird mit macOS High Sierra auf Apple-Rechnern möglich.

Verbesserte Apps: Fotos, Siri, Safari und mehr

Während all die bisher genannten Funktionen ihre Leistungskraft erst mit der Zeit wirklich unter Beweis stellen können, profitieren User in einigen Apps direkt von neuen Funktionen. So wurde die Fotos-App um neue Bearbeitungstools und Sortierungsmöglichkeiten erweitert, kann noch flexibler Inhalte teilen und mehr.

Safari schützt User von ungewünschter Werbung, indem Cross-Sitetracking und das automatische Abspielen von Videos verhindert wird – und Siri, mit neuen Stimmen ausgestattet, kann jetzt den Musik-DJ spielen

Zusätzlich gibt es viele kleinere Verbesserungen. Hier zum Abschluss noch die nennenswertesten:

Es können im Browser Seiten bestimmt werden, die immer im Reader-Modus starten

Es gibt neue Familien-Abos für iCloud, über das auch Dateien geteilt werden können

Die Fotos-App wurde um neue Typen von „Erinnerungen“ erweitert

Wie in iOS 11 können auch unter macOS High Sierra Live Photos bearbeitet und in Schleifen abgespielt werden

Neuer Import-Verlauf für von externen Geräten importierte Fotos

Die Gesichtserkennung in Fotos wurde verbessert und die Seitenleiste kann als dauerhaft präsent eingestellt werden

Bei der Foto-Auswahl wird eine Gesamtzahl der ausgewählten Bilder angezeigt

Wichtige Notizen können in der gleichnamigen App angepinnt werden

Notizen können jetzt mit Tabellen ausgestattet werden und die Suche zeigt Suchvorschläge an

Spotlight kann jetzt mehrere Wikipedia-Seiten zu einem Suchbegriff sowie Fluginfos darstellen

Bei FaceTime-Anrufen können jetzt Live Photos aufgenommen werden

Einen Mac als Familienrechner aufzusetzen ist jetzt deutlich leichter

Bei der Eingabe versteht macOS bilinguale Texte aus Englisch und Japanisch

Auch japanische Untertitel wurden hinzugefügt sowie eine arabische Schriftart und die Systemsprache Hindi

Wichtig ist außerdem zu wissen, dass mit macOS High Sierra nur noch Apps im 64-bit Format laufen. Wie Ihr ältere, nach dem Update nicht mehr funktionierende Apps erkennt, erfahrt Ihr hier.

Kompatibilität

Das neue macOS High Sierra ist mit folgenden Rechner-Modellen kompatibel: