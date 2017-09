Kuo: Sorgen um schlechten Start des iPhone 8 sind „übertrieben“

Der einflussreiche Analyst Ming-Chi Kuo hat sich in Sachen iPhone 8 zu Wort gemeldet.

In einem Statement kritisiert er die in vielen Teilen der Apple-Berichterstattung überwiegende negative Beurteilung des iPhone 8-Verkaufsstarts. Zwar würden Zahlen von Localytics zeigen, dass die Kaufrate beim iPhone 8 nur halb so groß ist wie beim iPhone 6s oder 7 – dennoch sei dies ein stabiler Produktstart.

Kurze bis nicht existente Schlangen von Apple Store sollten in Kuos Augen dabei nicht als Indikator für einen Rückgang von Apples Beliebtheit oder Ähnlichem verstanden werden.

Wenn etwa die Nachfragen bei Handy-Providern mit in Betracht gezogen werden, würde laut ihm bereits klar werden, wie beliebt das iPhone 8 tatsächlich ist.

iPhone X: Produktion läuft laut Kuo nach Plan

Genauso wenig wird sich das iPhone X „drastisch verzögern“ – der aktuelle Produktionsprozess, der einen Fertigungsstart Mitte Oktober vorsieht, laufe nach Apples Plänen. Und wenn dieses Smartphone in den Handel kommt, da ist sich Kuo sicher, wird es auch (wieder) Schlangen vor den Apple Stores geben.