Klingt gut: iPhone 8 mit besserer Tonqualität beim Telefonieren

Diese gute Nachricht hat Apple bisher für sich behalten.

iPhone 8 und 8 Plus unterstützen den neuen Audio-Standard Enhanced Voice Services (EVS), der bessere Tonqualität beim Telefonieren ermöglicht.

Das hat Takashi Tanaka, der Präsident des japanischen Providers KDDI, in einem Interview mit Engadget Japan bestätigt. Auch der britische Provider EE hat auf diese Neuerung hingewiesen, die Apple bis jetzt noch nicht dokumentiert hat.

Bei Vodafone und T-Mobile

EVS sorgt für bessere Sprachqualität und stabilere Verbindungen. Es ist der erste Audio-Codec fürs Telefonieren, der bis zu 20 kHz Bandbreite bietet. In den USA unterstützt T-Mobile EVS schon seit Anfang 2016. In Deutschland arbeitet Vodafone bereits mit EVS. Auch das von T-Mobile in Deutschland verwendete HD Voice Plus basiert auf diesem Standard. Bisher war die verbesserte Sprachqualität nur auf wenigen Smartphones von Samsung und Sony zu nutzen, nun kommen offenbar das iPhone 8 und das 8 Plus dazu.

(Via MacRumors)