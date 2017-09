iTunes: Leihfilme jetzt nach erstem Start 48 Stunden ansehen

Apple hat die Zeit verdoppelt, in der über iTunes ausgeliehene Filme angesehen werden können.

Leiht Ihr Euch einen Titel digital aus, so hattet Ihr – nach dem ersten Start des Streifens! – bislang nur 24 Stunden Zeit, um ihn anzusehen.

Danach verschwand er aus der Mediathek und musste erneut geliehen beziehungsweise für immer gekauft werden.

Nach der neuen Regelung könnt Ihr Filme nun jedoch bis 48 Stunden lang ansehen. Der Timer startet wie gewohnt mit dem Start des ersten Abspielens.

Die Änderung geht aus einem aktualisierten Support-Dokument hervor. Nutzer in den USA sind laut weiterhin an die 24 Stunden gebunden – hier haben europäische Nutzer also aktuell einen Vorteil.