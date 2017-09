iTunes-Karten günstiger: Rabatte bei ok, Netto und Interspar

Wieder einmal gibt es einige Rabatte auf iTunes Karten.

Die neuen Angebote starten diesmal am Donnerstag. In Deutschland bietet dabei die Kette ok 15 % Rabatt an. Diese gelten für alle Karten mit einem Wert von 15 bis 500 Euro. Bei Interesse solltet Ihr aber schnell sein – das Angebot läuft schon am Sonntag aus. Außerdem solltet Ihr Euch in der Filiale erkundigen, ob die Deals auch hier gelten.

Auch Netto rabattiert: Hier beträgt die Ersparnis für 25, 50 und 100-Euro-Karten immerhin 10 Prozent.

iTunes Karten auch in Österreich günstiger

Außerdem gibt es gute Nachrichten für Leser in Österreich: Interspar reduziert hier die Karten bis zum 4. Oktober um 15 %. Zusätzlich dazu gibt es bis Samstag bei Libro 15 % Bonus-Guthaben.