Iryss: Diese Kamera-App erkennt Objekte in Echtzeit

Die neue Kamera-App Iryss kann Objekte in Echtzeit erkennen.

Der bekannte Entwickler Florian Hebrard hat Apples neue CoreML API genutzt, um ein beeindruckendes Projekt auf die Beine zu stellen. Mit der Programmier-Schnittstelle war es ihm möglich, mit Machine Learning zu arbeiten.

Seine neue App Iryss greift nun auf die Kamera zu und versucht, die Objekte vor der Linse zu identifizieren. Wenn dies erfolgreich ist, könnt Ihr auch eine Google-Suche starten oder nach entsprechenden Wikipedia-Artikeln suchen.

Der Name von erkannten Dingen kann auch direkt vorgelesen werden– damit könnte die App für Nutzer mit Sehschwäche hilfreich werden. Weitere Features gibt es jedoch (vorerst) nicht. Die App ist also eher eine Demonstration, was in Zukunft alles möglich ist – hoffen wir also, dass uns ihr Entwickler bald mit neuen Ideen zum Thema überrascht.