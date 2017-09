iPhone X und iPhone 8: Schnelleres Laden ab Ende 2017

iPhone 8 und iPhone X unterstützen bekanntlich ab Werk drahtloses Aufladen.

Apples eigene Ladematte namens „AirPower“ erscheint allerdings erst im nächsten Jahr. Bisher funktioniert das drahtlose Aufladen nur mit Third-Party-Zubehör, mit der Mophie Wireless Ladestation und dem Belkin Boost Up Wireless Charging Pad. Aber auch hier ist Eure Geduld gefragt.

Denn bisher drosselt Apple das Ladetempo aus technischen Gründen. Erst Ende 2017 gibt es „freie Fahrt“. Ein Softwareupdate soll die Geschwindigkeit dann um 50 Prozent steigern. 7,5 Watt werden künftig unterstützt. Jim Dalrymple von The Loop erklärt das in seinem Test des iPhone 8 und des 8 Plus ganz genau:

Normalerweise lade ich mein iPhone mit einem Schnell-Ladeadapter auf, das funktioniert sehr flott. Wenn ich 45 Minuten habe, bevor ich das Haus verlasse, kann ich mein Telefon anschließen und bekomme den Akku noch ziemlich voll. Mit kabellosem Aufladen auf einem iPhone 8 funktioniert das bisher nicht. Es bietet eine langsamere Ladung, die in etwa der des 5W USB Power Adapters entspricht, den Apple auch mit den neuen iPhones verkauft. Das wird sich mit einem Software-Update von Apple im Laufe des Jahres noch erhöhen, aber im Moment ist es das, was Sie bekommen.

Ladezeit bis zu 3,5 Stunden

In einem Test von 9to5Mac dauerte das Aufladen eines leeren iPhone 8 mit der Mophie-Matte rund drei Stunden, das 8 Plus brauchte dreieinhalb Stunden.

(Via iDownloadBlog)