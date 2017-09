iPhone X: So arbeiten Entwickler mit der Display-Aussparung

Die Sensor-Aussparung am oberen Rand des iPhone X macht Entwickler kreativ.

Das iPhone X ist randlos. Aber ist es komplett randlos? Nein, eine kleine Sensor-Aussparung leistet oben – für Face ID notwendigen – Widerstand.

An dem beginnen sich die ersten Entwickler zu reiben, die ihre Apps direkt zum Start des iPhone X auf dessen Display optimieren wollen.

Wie eine Übersicht zeigt, werden sie dabei sehr kreativ. Das ist auch nötig: Vor allem im Querformat sind essentielle Elemente wie Listen, Scroll-Indikatoren und andere Design-Anordnungen betroffen.

Während einige versuchen, um die Aussparung herum zu gestalten, haben sich andere App-Entwickler dazu entschlossen, auf den zusätzlichen Display-Platz zu verzichten. Ein paar Developer sind sogar dafür, die Statusleiste immer schwarz mit den zugehörigen System-Icons zu lassen, da dies besser aussehen würde.

Hier die spannendsten Entwürfe und Kurzclips zu Funktionen im Überblick:

I think I’ve fixed the notch issue in landscape 🍾 #iphoneX pic.twitter.com/hGytyO3DRV — Vojta Stavik (@vojtastavik) September 13, 2017

Here’s what the notch would look like on the other side 🍷 #iphoneX https://t.co/2iOlZwr4BG pic.twitter.com/UBcewcYj1x — Zev Eisenberg (@ZevEisenberg) September 14, 2017

If this doesn’t make you want to spend $1,000 in November, I don’t know what will. pic.twitter.com/cpgDhQIcxq — CARROT (@CARROT_app) September 13, 2017