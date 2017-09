iPhone X: Produktion startet wohl erst Mitte Oktober

Offenbar verzögert sich die Produktion des iPhone X erneut.

Ab dem 27. Oktober wird das neue Smartphone laut Apple vorbestellbar sein, Anfang November soll es an die ersten Kunden ausgeliefert werden. Aber vermutlich wird dies in einem geringen Tempo geschehen – denn das iPhone X könnte erst Mitte Oktober in die Produktion gehen.

Dies geht aus Studien der Zuliefererkette hervor, die der Analyst Christopher Caro getätigt hat und welche Barron’s vorliegen. Stimmen sie, verspätet sich die Produktion noch mehr als bisher von Kennern prognostiziert und der Herstellungsprozess könnte erst im Dezemberquartal auf voller angepeilter Leistung laufen.

Produktionsstart wohl schon zwei Monate später als geplant

Im Vergleich zu den Analysten-Erwartungen aus dem Juni ist der Start mittlerweile um zwei Monate verlegt worden. Sie bestätigen allerdings auch die vor kurzem getätigte Aussage des gut vernetzten Apple-Experten Ming-Chi Kuo, der sagte, dass viele iPhone X Kunden ihr Gerät erst 2018 erhalten werden – iTopnews.de berichtete.