iPhone X: Komponenten mehr als doppelt so teuer wie beim 7er

Der Preis ist bisher das meistdiskutierte „Feature“ am neuen iPhone X.

Doch trotz der höchsten Preise der Smartphone-Geschichte (in Deutschland bis zu 1.319 Euro) verdient Apple am Jubiläums-iPhone offenbar zunächst weniger als an den Vorgängern.

Zu dieser Erkenntnis kommt jedenfalls das Wall Street Journal. Demnach sind die Komponenten, aus denen das neue Modell besteht, momentan mehr als doppelt so teuer als beim Vorgänger iPhone 7. Die Analyse im Wortlaut:

Der Startpreis des neuen Flaggschiffs iPhone X ist zwar etwa 50 Prozent höher als die 649 Dollar letztes Jahr beim iPhone 7. Aber die Komponenten kosten schätzungsweise 581 Dollar. Laut Susquehanna International Group waren es im Vorjahr beim iPhone 7 noch 248 Dollar. Dieser Unterschied deutet darauf hin, dass die Gewinnspannen von Apple auf dem neuen Gerät schlanker sind als bei den Vorgängern.

Demnach haben sich die Kosten für die Einzelteile beim iPhone X gegenüber dem Vorgänger um 333 Dollar verteuert. Der Startpreis in den USA steigt im Vergleich dazu um 350 Dollar.

Warten auf den Teardown

Apples genaue Einkaufspreise sind zwar nicht bekannt. Aber wegen der aufwändigen Produktion mit möglicherweise viel Ausschuss und der sehr stark nachgefragten aktuellen Komponenten wie dem OLED-Bildschirm ist sehr wahrscheinlich, dass Apple am iPhone X zunächst weniger verdient als an den Vorgängern. Mitleid ist allerdings nicht angebracht. Und Genaueres werden wir erst nach einem ausführlichen Teardown erfahren, wenn sich exakt identifizieren lässt, welche Teile im iPhone X stecken.

