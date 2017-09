iPhone X Event: Erste Bilder und Live-Video aus dem Steve Jobs Theater

Um 19 Uhr beginnt das iPhone X Event. Es findet erstmals im Steve Jobs Theater statt.

Die Event Location liegt im neuen Apple Park, dem künftigen Campus von Apple. Bisher gab es einige Spy-Schnappschüsse der Bauarbeiten im Inneren, nun gibt es dank der US-Kollegen, die vor Ort sind, erste echte Eindrücke.

So haben die Kollegen von 9to5Mac erste „Inside-Apple-Park“-Bildergalerien zu bieten – ein Blick darauf lohnt. Auch ein Video haben wir eingebettet.

Live video from Steve Jobs Theater. Going down soon. https://t.co/cG5QUV99Wk

— 9to5Mac  (@9to5mac) 12. September 2017