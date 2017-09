iPhone X: Details und Video zur neuen animierten Statusleiste

Die Einbuchtung am oberen Display-Rand des iPhone X wird von iOS klug handgehabt.

In Zukunft wird die Statusleiste in zwei Hälften geteilt. Die Uhrzeit findet sich am linken Rand, der rechte Rand bleibt für Akku und Signal-Anzeigen reserviert.

iPhone 8 – so funktioniert die neue Statusleiste

Wird das Gerät angesteckt, nimmt das Lade-Symbol mit einer netten Animation mehr Platz ein. Wenn Apps die Navigationsleisten verwenden, wird die Titel-Leiste etwas nach unten verschoben.

Der bekannte Zurück-Pfeil bleibt erhalten. Damit springt Ihr zur letzten App zurück, das kennt Ihr bereits aus iOS 10. Der Mini-Button wird unter iOS 11 auf dem iPhone X unterhalb der Uhrzeit auf der linken Seite der Statusleiste zu sehen sein.

Außerdem kann die Uhrzeit mit einer Farbe hinterlegt werden, zum Beispiel dann, wenn gerade ein Anruf aktiv ist. Überhaupt kann es sein, dass Apple eine Art „Activity Indicator“ integriert, wie ein kurzes Video des Entwicklers Guilherme Rambo zeigt.