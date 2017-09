iPhone X: Der Erste wartet schon vorm Apple Store

Heute Abend um 19 Uhr beginnt das iPhone-X-Event – die Vorfreude steigt.

Besonders bei einem australischen Apple-Fanboy: Er ist der Erste, der auf das iPhone X wartet, und sich auf lange Tage und Nächte vorm Apple Store eingerichtet hat.

Der Mann hat sich bereits vorm Store in Sydney positioniert, damit er das X als Erster in den Händen hält.

Wie Twitter-User Luke Hopewell berichtet, hat sein frühes Camping-Abenteuer in Sydney auch schon weitere iPhone-X-Interessenten angezogen. Es wird also eine Schlange daraus (ähnliches war 2015 in Berlin zu beobachten, siehe Foto, als fürs iPhone 6s gecampt wurde).

Der Nummer 1 in Sydney sollte es nicht langweilig werden, der Mann hat sein MacBook Pro mitgenommen.

Seine Wartezeit? Voraussichtlich bis zum 22. September. Erst dann wird das iPhone X wohl erstmals verkauft.

Two days ahead of the actual announcement itself, the first person has made camp outside the Sydney Apple Store for #iPhone8 pic.twitter.com/7R6TLYrtja

— Luke Hopewell ⚡️ (@lukehopewell) 11. September 2017