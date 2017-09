iPhone X: Apple bereitete die Technologien von langer Hand vor

Die Abschaffung des Home Button und der A11 Bionic Chip im iPhone X wurden lang vorbereitet.

Seit dem ersten Modell von 2007 hat das iPhone den Home Button. Er wurde seitdem für wichtige Funktionen des Gerätes benutzt, etwa für das Einschalten oder das Starten von Siri. Seit der Einführung von Touch ID kann mit ihm auch das Entsperren oder Zahlungsautorisierungen erledigt werden.

Ebenfalls nicht zu vergessen ist aber auch, dass seine Funktionalität sich mit der Zeit gewandelt hat. Wie sehr das der Fall war, zeigt eine sehr anschauliche Zeittafel der Kollegen von 9to5Mac.

Home Button: Funktionen regelmäßig durch Software ersetzt

Sie stellt insbesondere dar, welche Funktionen des Home Button in welchem iPhone-Modell durch die Software übernommen wurden. Dabei wird dann auch klar, dass der Knopf immer unwichtiger wurde – und das auch offenbar Apples Ziel war.

Denn so konnte überhaupt das iPhone X ohne Home Button gebaut werden: Mit der Zeit haben sich User an Software-Lösungen wie das Anheben des Geräts zum Starten gewöhnt, sodass der Verlust des ehemals so wichtigen Knopf jetzt nicht mehr ganz so schmerzhaft ist.

Dieses Prinzip der Vorbereitung von langer Hand scheint auch bei der Entwicklung des neuen A11 Bionic Chip zum Tragen gekommen zu sein. Über dessen Entwicklung sprachen Phil Schiller und Silikon-Chef Johny Srouji in einem Interview mit Mashable.

A11 Bionic Chip seit drei Jahren in Entwicklung

Dessen neurales Netzwerk, ein fortgeschrittener KI-Algorithmus für den Betrieb der neuen Gesichtserkennung Face ID, wurde schon bei der Entwicklung des A8-Chips vor drei Jahren in den Blick genommen.

So konnten flexible Arbeitsprozesse entwickelt werden, die bei neuen Technologien oder Änderungen der Firmenausrichtung schnell umgeschaltet werden konnten. Ähnlich sei auch die Entwicklung des neuen Super Retina Display des iPhone X vonstatten gegangen.