iPhone-Kamera: Apple plant Sprung auf bis zu 18 Megapixel

Apple legt den Fokus offenbar schon auf die Planung für das iPhone 2018.

Die Kamera soll auch dann ein wichtiges Kaufargument sein. In Asien gibt es erste Spekaulationen, dass die Sensorauflösung der künftigen iPhone-Kameras dann deutlich über12 Megapixel liegen soll.

Bei Apple-Zulieferer Largan in Taiwan wird in neuen Produktionsstätten schon mit 16 oder 18 Megapixeln experimentiert. Es heißt, Apple habe sich sämtliche Kapazitäten schon jetzt gesichert, da nur Largan solche Kamera-Linsen in ausreichender Stückzahl produzieren könne.

Ab Oktober sollen monatlich bis zu 600 Millionen Kameramodule gefertigt werden.

Aktuell verbaut Apple im iPhone 7 in der rückwärtigen Kamera 12 MP, auf der Vorderseite sind es derzeit 7 MP für FaceTime.