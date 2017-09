iPhone 8 und Apple Watch 3: Erste Geräte werden zum Versand vorbereitet

Seit Freitag können die neuen Apple-Geräte bestellt werden – und erste werden bald verschickt.

Einige User in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt erhalten in diesen Stunden im Apple Online Store die Nachricht, dass ihr neues iPhone 8 und/ oder ihre neue Apple Watch Series 3 für den Versand vorbereitet werden. Womöglich geschieht dasselbe auch beim Apple TV 4K.

Die offizielle Auslieferung aller drei Neuerscheinungen beginnt am 22. September, also kommenden Freitag. Wer vorgestern direkt morgens um 9.01 bestellt hat, könnte bereits dann sein Gerät in der Hand halten.

Wer jetzt erst vorbestellt, muss sich bei den meisten Modellen hingegen etwas länger gedulden. Die Lieferzeiten für alle Geräte bis auf die 256 GB Modelle des iPhone 8 Plus und die Apple Watch Series 3 ohne LTE betragen mindestens eine Woche.

Aktuelle Lieferzeiten:

iPhone 8 mit 64 GB:

Lieferung in 1 – 2 Wochen

iPhone 8 mit 256 GB:

Lieferung 22. September

iPhone 8 Plus mit 64 GB:

Versand in 1 – 2 Wochen

iPhone 8 Plus mit 256 GB:

Versand in 1 – 2 Wochen

Apple TV 4K mit 32 GB:

Versand in 2 – 3 Wochen

Apple TV 4K mit 64 GB:

Versand in 2 – 3 Wochen

Apple Watch Series 3 mit GPS:

Lieferung am 22. September

Apple Watch Series 3 mit GPS+Cellular:

Versand in 2 – 3 Wochen

Wie ist der Stand Eurer Bestellung?