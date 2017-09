iPhone 8 und 8 Plus im Warentest: Falltest bestanden, viel Lob

Das klingt gut: Die stets kritische Stiftung Warentest findet viel Lob fürs iPhone 8 und fürs 8 Plus.

Die wichtigste Info aus dem neuen Schnelltest vorab: Den berüchtigten Falltest, bei dem die Warentester ein Smartphone in einer Trommel hundert Mal auf eine Steinplatte fallen lassen, überstanden beide neuen iPhones – ganz im Gegenteil zu Samsungs aktuellen Topmodellen Galaxy S8, S8 Plus und Note 8, die bei dieser Tortur allesamt zu Bruch gingen.

Ganz taufrisch sahen die Test-iPhones danach zwar auch nicht mehr aus (siehe Bild). Aber von Schrammen am Gehäuse mal abgesehen, zerbrachen weder das Display noch die neue gläserne Rückseite. Das sollte eine gute Nachricht für alle Interessenten sein, die sich Sorgen wegen der möglichen Empfindlichkeit des Glasrückens machen, der fürs drahtlose Laden benötigt wird.

Auch ansonsten schlugen sich iPhone 8 und 8 Plus bei Warentest exzellent. Einige der Highlights aus dem Schnelltest:

Apple-Fans stecken in der Bredouille. Eigentlich können Sie mit den neuen iPhones wenig falsch machen. Die Geräte sind sinn­volle Weiter­entwick­lungen der Vorgängermodelle und bieten ein paar neue spannende Funk­tionen, wie das induktive Laden oder auch bei der Kamera. Selbst beim Design hat Apple mit Glas vorne und hinten zumindest etwas Inno­vation gewagt. Doch iPhone-Fans wollen selten nur das zweit­beste seiner Gattung. So werden die meisten Apple-Enthusiasten wohl zunächst warten, bis das iPhone X in den Läden greif­bar ist und sich dann entscheiden, für welches iPhone sie viel Geld auf den Tisch legen.