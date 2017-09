iPhone 8: SIM-Slot soll neue Farbe „Blush Gold“ bestätigen

Es sind Fotos vom angeblichen SIM-Slot des iPhone 8 aufgetaucht.

Die Bilder zeigen erneut eine neue Farbe, die sich damit zu bestätigen scheint. Neben Schwarz und Silber soll es einen neuen Gold-Ton geben.

SIM-Tray-Leak zeigt neue Farbe

Der Leaker Benjamin Geskin nennt diesen in seinem Tweet „Blush Gold“, was sich grob als „errötendes Gold“ übersetzen ließe. Im direkten Vergleich fällt auf alle Fälle ein Unterschied zwischen Gold, Rose Gold und Blush Gold auf. Das iPhone 8, das iPhone 7s und das iPhone 7 Plus werden am 12. September auf einem Event vorgestellt. Um 19 Uhr deutscher Zeit beginnt die Keynote. Dann muss sich zeigen, ob Apple tatsächlich auf „Blush Gold“ setzen wird.