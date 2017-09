iPhone 8: Auch die ersten Hands On Videos sind da

Neben den ersten Testberichten gibt es jetzt auch Hands-On-Video zum iPhone 8 und 8 Plus.

So hat etwa der YouTuber Jonathan Morrison seine Lieferung bereits erhalten. In knapp mehr als 8,5 Minuten zeigt er im Detail, wie die neueste Generation aussieht und was sie leistet.

Es werden auch Vergleiche mit anderen Geräten und älteren iPhones angestellt. Ebenfalls zu sehen: Ein kabelloses Ladegerät von Mophie.

Hands-On Video auch mit Foto-Vergleich



Außerdem werden erste Fotos und Videos gezeigt, die mit den Kameras des iPhone 8 und 8 Plus aufgenommen wurden. Definitiv sehenswert – genauso wie das Video von 9to5Mac, was wir Euch ebenfalls (noch einmal) anhängen. Es ist also überdeutlich: Die ersten iPhones trudeln ein – die Telekom verschickt laut Kundenberichten auch schon…