iPhone 8: Apple zeigt Video zum neuen Portrait-Modus

Apple hat ein Werbe-Video zum Portrait-Modus mit Lichteffekten veröffentlicht.

Der Clip dreht sich gänzlich um die neue Kamera-Funktion, die exklusiv im iPhone 8 Plus enthalten ist. In „Portraits of Her“, so ist der Clip betitelt, ist auch Shannon Wise zu sehen, die aus der Musik-Gruppe „The Shacks“ bekannt ist.

Neue Apple-Werbung bewirbt Portraitlicht-Feature

In 38 Sekunden werden verschiedene Belichtungs-Szenarien vorgestellt. Am Ende sucht die Sängerin sich dann ihr Lieblings-Foto aus der Reihe aus. Das ganze Video könnt Ihr hier auf YouTube ansehen: